Поліція на в'їзді до Мукачева зупинила позашляховики зі зброєю

КИЇВ. 16 травня. УНН. Поліція під час перевірки транспортних засобів, зупинених на посту у Мукачеві на Закарпатті, виявила та вилучила мисливські рушниці та пістолет. За фактом незаконного поводження зі зброєю поліція розпочала слідство. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Закарпатській області.