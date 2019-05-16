Поліція на в'їзді до Мукачева зупинила позашляховики зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Поліція під час перевірки транспортних засобів, зупинених на посту у Мукачеві на Закарпатті, виявила та вилучила мисливські рушниці та пістолет. За фактом незаконного поводження зі зброєю поліція розпочала слідство. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Закарпатській області.
Вчора, 15 травня, до поліції надійшло повідомлення від громадянина, який, з його слів, став свідком перевезення у транспортних засобах закарпатців зброї. Правоохоронці провели перевірку.
"На в’їзді до Мукачева співробітники Управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття спільно з мукачівськими правоохоронцями та патрульними зупинили автомобілі, на які було вказано у повідомленні. У транспортних засобах – Mitsubishi Pajero, BMW та двох Toyota Prado виявили мисливські рушниці та пістолет. На вказану зброю чоловіки надали документи, однак для проведення детальної перевірки, а саме з’ясування чи рушниці та пістолет не піддавалися переробці, вказане вилучили та направили на експертизу", - вказали правоохоронці.
Справу кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю, тобто стаття 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове слідство.
Нагадаємо, 11 липня 2015 року у Мукачеві Закарпатської області на території оздоровчо-спортивного клубу “Антарес” по вулиці Лермонтова сталася перестрілка за участю осіб, які представилися бійцями “Правого сектору”.