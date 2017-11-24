Полиция в Днепропетровской области разоблачила нарколабораторию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области в сарае у дома местного жителя правоохранители обнаружили наркотики и оборудование для их изготовления. Об этом сообщили в местной полиции, передает УНН.
“23 ноября во время обыска в сарае у дома 35-летнего мужчины правоохранители обнаружили 700 г марихуаны, 95 г метамфетамина, стеклянные мерки, колбы, самодельные фильтры, реторту и оборудование для изготовления наркотических веществ. Также под столом были обнаружены две полуторалитровые бутылки с кислотой. В ходе личного обыска у мужчины правоохранители обнаружили еще 3 пакетика с метамфетамином”, — говорится в сообщении.
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Изъятые наркотики и оборудование отправили на экспертизу.
В рамках расследования правоохранители устанавливают возможные каналы сбыта наркотических веществ и лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.
“В действиях злоумышленника усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)”, — добавили в полиции.
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Напомним, 22 ноября в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду и сбыт особо опасного синтетического наркотика — ЛСД.