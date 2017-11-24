Поліція на Дніпропетровщині викрила нарколабораторію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області в сараї біля будинку місцевого мешканця правоохоронці виявили наркотики та обладнання для їх виготовлення. Про це повідомили у місцевій поліції, передає УНН.
“23 листопада під час обшуку в сараї коло будинку 35-річного чоловіка правоохоронці виявили 700 г марихуани, 95 г метамфетаміну, скляні мірки, колби, саморобні фільтри, реторту та інше обладнання для виготовлення наркотичних речовин. Також під столом було виявлено дві півторалітрові пляшки з кислотою. В ході особистого обшуку у чоловіка правоохоронці виявили ще 3 пакетики з метамфетаміном”, — йдеться у повідомленні.
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Вилучені наркотики та обладнання відправили на експертизу.
В рамках розслідування правоохоронці встановлюють можливі канали сбуту наркотичних речовин та осіб, які можуть бути причетними до даного злочину.
“В діях зловмисника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту)”, — додали в поліції.
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Нагадаємо, 22 листопада у Київській області співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду та збут особливо небезпечного синтетичного наркотика — ЛСД.