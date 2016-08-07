Полиция квалифицировала обстрел в Торецке как теракт, а в больницу доставили 7-летнего ребенка

"...днем в больницу была доставлена ​​7-летняя девочка, которая во время обстрела находилась дома со своей семьей. Снаряд попал в крышу. Ребенок получил царапины и ушибы, ей была оказана медицинская помощь и сейчас пострадавшая находится под наблюдением родителей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

Сведения по факту обстрела внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, артобстрел начался сегодня около 02:30 часа. Стало известно, что в результате попаданий снарядов существенно повреждены четыре частных дома, один из которых полностью сгорел.