Полиция квалифицировала обстрел в Торецке как теракт, а в больницу доставили 7-летнего ребенка
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 августа. УНН. По факту артобстрела Торецка правоохранителями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по состоянию на 15:00 известно, что за медицинской помощью обратилась девочка 2009 года рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
"...днем в больницу была доставлена 7-летняя девочка, которая во время обстрела находилась дома со своей семьей. Снаряд попал в крышу. Ребенок получил царапины и ушибы, ей была оказана медицинская помощь и сейчас пострадавшая находится под наблюдением родителей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.
Сведения по факту обстрела внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, артобстрел начался сегодня около 02:30 часа. Стало известно, что в результате попаданий снарядов существенно повреждены четыре частных дома, один из которых полностью сгорел.