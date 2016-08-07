Поліція кваліфікувала обстріл у Торецьку як теракт, а до лікарні доправили 7-річну дитину
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. За фактом артобстрілу Торецька правоохоронцями внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України. Крім того, мтаном на 15.00 відомо, що за медичною допомогою звернулася дівчинка 2009 року народження. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.
“...вдень до лікарні була доставлена 7-річна дівчинка, яка під час обстрілу перебувала вдома зі своєю сім’єю. Снаряд влучив у дах. Дитина отримала подряпини та забої, їй була надана медична допомога та наразі потерпіла перебуває під наглядом батьків.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції”, — йдеться у повідомленні.
Відомості за фактом обстрілу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, артобстріл розпочався сьогодні близько 02.30 години. Стало відомо, що внаслідок влучань снарядів суттєво пошкоджено чотири приватних будинки, один з яких повністю згорів.