Полиция Крыма объявила подозрение двум боевикам-участникам НЗФ

"Оба мужчины участвовали в осаде украинских военных объектов во время аннексии Крыма в 2014 году. Боевикам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.



Как сообщал УНН, за неделю в полицию Краматорска сдались четыре боевика.