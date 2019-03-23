За тиждень до поліції Краматорська здались чотири бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За тиждень до поліції Краматорська здались чотири бойовика. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції.
Чоловіки чергували на блокпостах терористів за гроші та продовольчі пайки. Після визволення Краматорська вони приховували своє протиправне минуле, але вирішили розпочати життя без страху відповідальності і добровільно звернулись до поліції.
29-річний краматорчанин на блокпості оглядав автотранспорт, перевіряв документи у водіїв та пасажирів. Завданням найманця було виявлення активних українських патріотів. Винагородою за таку "службу" були продукти та гроші.
Але, зрозумівши, що став жертвою пропаганди і займається протизаконною діяльністю, чоловік покинув незаконне збройне формування. Коли Краматорськ звільнили, екс-бойовик не поїхав з поплічниками в захоплений Донецьк, але ретельно приховував свій минулий зв’язок з "ДНР".
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Дізнавшись про наданий державою шанс звільнитися від відповідальності за участь в НЗФ за умови, що не скоював тяжких злочинів, чоловік здався поліцейським.
З аналогічними заявами звернулись до поліції ще троє місцевих жителів. Всі вони, вступивши до лав незаконного збройного формування "ДНР" влітку 2014 року, за кілька тижнів "служби" поспішили добровільно з нього вийти. А після кілька років жили в страху перед покаранням.
Наразі поліцейські перевіряють діяльність колишніх бойовиків. Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ вони не скоювали тяжких злочинів, чоловіки будуть офіційно звільнені від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України гарантує учасникам незаконних збройних формувань звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі правоохоронним органам.
Як повідомляв УНН, минулого року СБУ встановила понад 150 членів терористичних організацій “Л/ДНР”.