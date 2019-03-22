Минулого року СБУ встановила понад 150 членів терористичних організацій “Л/ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулого року Служба безпеки України встановила понад 150 членів терористичних організацій “ДНР”/“ЛНР”, більше третини з яких затримано. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передает УНН.
"На рахунку Служби лише за торік – припинення діяльності кількох агентурних мереж, що були створені російською військовою розвідкою. Установлено понад 150 членів терористичних організацій “ДНР”/“ЛНР”, більше третини з яких затримано. Завдяки блискучим спецопераціям контррозвідки в серпні та вересні торік на контрольовану Україною територію було виведено двох т.зв. міністрів ДНР, а нещодавно – колишню начальницю танкового підрозділу бойовиків", - повідомив Президент.
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Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.