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Минулого року СБУ встановила понад 150 членів терористичних організацій “Л/ДНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулого року Служба безпеки України встановила понад 150 членів терористичних організацій “ДНР”/“ЛНР”, більше третини з яких затримано. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передает УНН. 

Минулого року СБУ встановила понад 150 членів терористичних організацій “Л/ДНР”

"На рахунку Служби лише за торік – припинення діяльності кількох агентурних мереж, що були створені російською військовою розвідкою. Установлено понад 150 членів терористичних організацій “ДНР”/“ЛНР”, більше третини з яких затримано. Завдяки блискучим спецопераціям контррозвідки в серпні та вересні торік на контрольовану Україною територію було виведено двох т.зв. міністрів ДНР, а нещодавно – колишню начальницю танкового підрозділу бойовиків", - повідомив Президент. 

 ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, що готували втручання у вибори

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.

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