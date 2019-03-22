В прошлом году СБУ установила более 150 членов террористических организаций "Л/ДНР"

"На счету Службы лишь в прошлом году - прекращение деятельности нескольких агентурных сетей, созданных российской военной разведкой. Установлено более 150 членов террористических организаций "ДНР"/"ЛНР", более трети из которых задержаны. Благодаря блестящим спецоперациям контрразведки в августе и сентябре прошлого года на контролируемую Украиной территорию было выведено двух т.н. министров ДНР, а недавно - бывшую начальницу танкового подразделения боевиков", - сообщил Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов, готовивших вмешательства в выборы



Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер с контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене.