За неделю в полицию Краматорска сдались четыре боевика

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79129 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 176330 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142147 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206068 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251767 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212973 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245995 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208205 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487314 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241296 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
78%
Популярные новости

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21963 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16577 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16316 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17351 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 15974 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264377 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240720 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326163 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487314 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578914 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32654 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206068 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79133 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75652 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81195 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

За неделю в полицию Краматорска сдались четыре боевика

Киев • УНН

 • 10626 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. За неделю в полицию Краматорска показались четыре боевика. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции.

За неделю в полицию Краматорска сдались четыре боевика

Мужчины дежурили на блокпостах террористов за деньги и продовольственные пайки. После освобождения Краматорска они скрывали свое противоправное прошлое, но решили начать жизнь без страха ответственности и добровольно обратились в полицию.

29-летний краматорчанин на блокпосту осматривал автотранспорт, проверял документы у водителей и пассажиров. Задачей наемника было выявление активных украинских патриотов. Наградой за такую "службу" были продукты и деньги.

Но, поняв, что стал жертвой пропаганды и занимается противозаконной деятельностью, человек покинул незаконное вооруженное формирование. Когда Краматорск освободили, экс-боевик не поехал с соратниками в захваченный Донецк, но тщательно скрывал свой прошлый связь с "ДНР".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине СБУ задержала боевика "ДНР"

Узнав про предоставленный государством шанс освободиться от ответственности за участие в НЗФ при условии, что не совершал тяжких преступлений, человек сдался полицейским.

С аналогичными заявлениями обратились в полицию еще трое местных жителей. Все они, вступив в ряды незаконного вооруженного формирования "ДНР" летом 2014 года, за несколько недель "службы" поспешили добровольно из него выйти. А после несколько лет жили в страхе перед наказанием.

Сейчас полицейские проверяют деятельность бывших боевиков. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НЗФ они не совершали тяжких преступлений, мужчины будут официально освобождены от уголовной ответственности.

Напомним, ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождения от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

Как сообщал УНН, в прошлом году СБУ установила более 150 членов террористических организаций "Л/ДНР".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.34
Bitcoin
$78,406.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,014.69
Ethereum
$1,580.15