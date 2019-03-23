За неделю в полицию Краматорска сдались четыре боевика

Мужчины дежурили на блокпостах террористов за деньги и продовольственные пайки. После освобождения Краматорска они скрывали свое противоправное прошлое, но решили начать жизнь без страха ответственности и добровольно обратились в полицию.

29-летний краматорчанин на блокпосту осматривал автотранспорт, проверял документы у водителей и пассажиров. Задачей наемника было выявление активных украинских патриотов. Наградой за такую "службу" были продукты и деньги.



Но, поняв, что стал жертвой пропаганды и занимается противозаконной деятельностью, человек покинул незаконное вооруженное формирование. Когда Краматорск освободили, экс-боевик не поехал с соратниками в захваченный Донецк, но тщательно скрывал свой прошлый связь с "ДНР".



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Узнав про предоставленный государством шанс освободиться от ответственности за участие в НЗФ при условии, что не совершал тяжких преступлений, человек сдался полицейским.



С аналогичными заявлениями обратились в полицию еще трое местных жителей. Все они, вступив в ряды незаконного вооруженного формирования "ДНР" летом 2014 года, за несколько недель "службы" поспешили добровольно из него выйти. А после несколько лет жили в страхе перед наказанием.



Сейчас полицейские проверяют деятельность бывших боевиков. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НЗФ они не совершали тяжких преступлений, мужчины будут официально освобождены от уголовной ответственности.



Напомним, ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождения от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.



Как сообщал УНН, в прошлом году СБУ установила более 150 членов террористических организаций "Л/ДНР".