Поліція Криму оголосила підозру двом бойовикам-учасникам НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Поліція Криму оголосила підозру двом бойовикам-учасникам НЗФ. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
"Обидва чоловіки брали участь в облозі українських військових об'єктів під час анексії Криму у 2014 році. Бойовикам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань ) та ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, за тиждень до поліції Краматорська здались чотири бойовика.