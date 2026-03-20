Полиция Киевской области проверяет информацию о гибели собаки, вероятно, в результате выстрела
Киев • УНН
В селе Русанов обнаружили тело животного с признаками выстрела. Правоохранители собирают доказательства и ищут свидетелей для предоставления правовой квалификации события.
Правоохранители Киевщины проверяют обстоятельства гибели собаки в Броварском районе: тело животного с ранением, вероятно от выстрела, обнаружили в одном из сел. На месте работала полиция, продолжается сбор материалов и установление возможных свидетелей. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
19 марта в 14:30 в полицию поступило сообщение от жителя села Русанов об обнаружении тела мертвого животного с ранением, вероятно от выстрела.
По данному факту сотрудники полиции зарегистрировали обращение в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
На месте работали правоохранители, которые задокументировали обстоятельства и собрали необходимые материалы.
После проведения соответствующих экспертиз будет дана дальнейшая правовая квалификация. Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных очевидцев.
В случае если вы стали свидетелем или вам известна информация, касающаяся указанного события, обращайтесь в Броварское управление полиции Киевщины на спецлинию 102 или по адресу: г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 24
