Полиция Киевской области проверяет информацию о гибели собаки, вероятно, в результате выстрела

Правоохранители Киевщины проверяют обстоятельства гибели собаки в Броварском районе: тело животного с ранением, вероятно от выстрела, обнаружили в одном из сел. На месте работала полиция, продолжается сбор материалов и установление возможных свидетелей. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.

19 марта в 14:30 в полицию поступило сообщение от жителя села Русанов об обнаружении тела мертвого животного с ранением, вероятно от выстрела.

По данному факту сотрудники полиции зарегистрировали обращение в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

На месте работали правоохранители, которые задокументировали обстоятельства и собрали необходимые материалы.

После проведения соответствующих экспертиз будет дана дальнейшая правовая квалификация. Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных очевидцев.

В случае если вы стали свидетелем или вам известна информация, касающаяся указанного события, обращайтесь в Броварское управление полиции Киевщины на спецлинию 102 или по адресу: г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 24