Поліція Київщини перевіряє інформацію про загибель собаки, ймовірно внаслідок пострілу

Правоохоронці Київщини перевіряють обставини загибелі собаки у Броварському районі: тіло тварини з пораненням, ймовірно від пострілу, виявили в одному із сіл. На місці працювала поліція, триває збір матеріалів і встановлення можливих свідків. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

19 березня о 14:30 години до поліції надійшло повідомлення від мешканця села Русанів про виявлення тіла мертвої тварини з пораненням ймовірно від пострілу

За даним фактом працівники поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

На місці працювали правоохоронці, які задокументували обставини та зібрали необхідні матеріали.

Після проведення відповідних експертиз буде надано подальшу правову кваліфікацію. Поліцейські встановлюють всі обставини та можливих очевидців.

У разі якщо ви стали свідком або вам відома інформація, яка стосується вказаної події, звертайтесь до Броварського управління поліції Київщини на спецлінію 102 або за адресою: м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24