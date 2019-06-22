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Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей

Киев • УНН

 • 8679 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В пятницу в сети Интернет был выявлен ряд сообщений граждан, в которых они указывали на факт распространения наборов с лекарственными средствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей

Согласно информации, распространенной в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины. Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа № 169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата.

По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Напомним, что с начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 18 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". В настоящее время продолжаются проверки информации, изложенной в заявлениях.

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