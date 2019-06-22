Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У п'ятницю в мережі Інтернет було виявлено ряд повідомлень громадян, в яких вони вказували на факт розповсюдження наборів з лікарськими засобами від імені одного з кандидатів у депутати Верховної ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Харківській області.
Відповідно до інформації, розповсюдженої у соціальних мережах, невідомі роздавали харків’янам коробки з ліками від імені одного з кандидатів у депутати Верховної ради України. Громадяни розцінюють це як намагання вплинути на реалізацію виборцями округу № 169 їх виборчого права під час голосування на дострокових парламентських виборах і змусити людей віддати свій голос за певного кандидата.
За даним фактом слідчим Київського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.
Нагадаємо, що з початку передвиборчої кампанії поліцією Харківщини зареєстровано 18 повідомлень про порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України". На даний час тривають перевірки інформацій, викладених у заявах.