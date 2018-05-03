Полиция Харьковской области перешла на усиленный режим из-за пожара под Балаклеей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Полиция Харьковской области перешла на усиленный круглосуточный режим дежурства из-за пожара возле военных складов под Балаклеей. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
“В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Пострадавших в результате происшествия нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано. Для обеспечения охраны порядка в круглосуточном режиме разработан расчет сил и средств”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставленные блокпосты на подъезде к военному городку.
Напомним, сегодня, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала, в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, не разорвавшихся в результате прошлогоднего ЧП, начался пожар.