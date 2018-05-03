Поліція Харківщини перейшла на посилений режим через пожежу під Балаклією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Поліція Харківської області перейшла на посилений цілодобовий режим чергування через пожежу біля військових складів під Балаклією. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"У зв’язку із надзвичайною ситуацією, яка сталася на території колишнього сховища у Балаклії, по тривозі піднятий увесь особовий склад поліції Балаклійського району. Постраждалих у результаті події немає. Порушень інфраструктури району не зафіксовано. Для забезпечення охорони порядку у цілодобовому режимі розроблено розрахунок сил та засобів», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для перекриття доріг задіяні сили місцевої поліції, розставлені блокпости на під’їзді до військового містечка.
Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.