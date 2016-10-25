Полиция ФРГ не арестовала подозреваемых в финансировании терроризма россиян

По ее словам, "они были доставлены в отделение, позже отпущены".

Она пояснила, что для их ареста "не было выдано ордеров". Представитель правоохранительных органов отказалась отвечать на вопрос о возможной связи задержанных с "Исламским государством". По данным полиции, обнаруженное в ходе рейда подозрительное белое вещество оказалась безопасным.

Напомним, в ФРГ заявили о причастности россиян к финансированию терроризма.