Полиция ФРГ не арестовала подозреваемых в финансировании терроризма россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Полиция ФРГ не стала арестовывать задержанных во вторник по подозрению в террористической деятельности и финансировании терроризма выходцев из Чечни, которые имеют гражданство России. Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель земельного ведомства по уголовным делам Тюрингии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, "они были доставлены в отделение, позже отпущены".
Она пояснила, что для их ареста "не было выдано ордеров". Представитель правоохранительных органов отказалась отвечать на вопрос о возможной связи задержанных с "Исламским государством". По данным полиции, обнаруженное в ходе рейда подозрительное белое вещество оказалась безопасным.
Напомним, в ФРГ заявили о причастности россиян к финансированию терроризма.