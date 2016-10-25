Поліція ФРН не заарештувала підозрюваних в фінансуванні тероризмі росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поліція ФРН не стала заарештовувати затриманих у вівторок за підозрою в терористичній діяльності і фінансуванні тероризму вихідців із Чечні, які мають громадянство Росії. Про це заявила на прес-конференції офіційний представник земельного відомства з кримінальних справ Тюрінгії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За її словами, "вони були доставлені до відділку, пізніше відпущені".
Вона пояснила, що для їх арешту "не було видано ордерів". Представник правоохоронних відмовилася відповідати на питання про можливий зв'язок затриманих з "Ісламським державою". За даними поліції, виявлене в ході рейду підозріле біла речовина виявилася безпечною.
Нагадаємо, у ФРН заявили про причетність росіян до фінансування тероризму.