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По делу о покушении на премьер-министра Эфиопии арестовано 30 человек

По делу о покушении на премьер-министра Эфиопии арестовано 30 человек

Киев  •  УНН

 • 10974 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Полиция Эфиопии арестовали 30 человек, подозреваемых в причастности к произошедшему в субботу покушению на премьер-министра Абия Ахмеда. Об этом сообщил в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на эфиопскую телерадиовещательную корпорацию, передает УНН.

"Количество людей, взятых под арест в связи с их причастностью к атаке на площади Мескель (где проходил митинг с участием премьер-министра - прим. Ред.), достигло 30", - заявил глава федеральной полицейской комиссии Зейн Джемал в интервью государственной телекомпании.

Покушение на убийство главы правительства было совершено вскоре после того, как он закончил свое выступление. В это время с одной из трибун в его сторону была брошена граната. Сам Абый Ахмед не пострадал. Во время происшествия на площади находилось более 100 тыс. человек.

Согласно последним данным, которые публикует на своей странице в Facebook министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман, в результате взрыва гранаты погибли два человека. Общее количество пострадавших составляет 156, из них 43 раненым предоставляется в помощь в больницах, шестеро из них находятся в критическом состоянии.

По словам премьер-министра, "атаку осуществили представители сил, которые выступают против объединенной Эфиопии". Возглавив в апреле правительство страны, Ахмед заявил о начале политических реформ, включающих в себя широкую амнистию более 1 тыс. заключенных, осужденных по политическим статьям, а также урегулирования пограничного территориального конфликта с Эритреей, который длится с 1990-х годов. С 2015 году на территории штатов Оромия и Амхара продолжаются массовые народные выступления местных жителей, недовольных земельной политикой правительства и невниманием к экономическим интересам общин, вместе составляют большую часть населения Эфиопии.

Как сообщал УНН, в Турции в ночь на 16 июля 2016 состоялась попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча Фетуллаха Гюлена. В Турции завершено расследование по делу о попытке госпереворота.

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