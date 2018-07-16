Полиция Донетской области предупредила о перебоях в работе линии 102 в регионе

Как сообщили правоохранители, пока введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в полицию в случае нарушения работы линии 102:

- 066-9-102-102

- 068-9-102-102

- 073-9-102-102

Как только линия заработает в штатном режиме - об этом будет сразу сообщено. Вызвать полицию граждане могут по телефонам дежурных частей территориальных подразделений ГУНП в Донецкой области. Городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донетской области:

- Центральный отдел полиции: (0629) 52-72-26, (067) 581-82-12

- Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47

- Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07

- Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095- 696-17-57

- Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02

- Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56

Напомним, правоохранители установили, что причиной взрыва на базе отдыха в Лиманском районе (Донецкая область), в результате которой пострадали два человека, стала самодельная граната, которую во время конфликта бросил местный житель.