Поліція Донеччини попередила про перебої у роботі лінії 102 у регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У зв'язку з технічними причинами у роботі лінії 102 у Донецькій області можливі тимчасові збої, і наразі фахівці працюють над усуненням неполадок. Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, наразі введено в дію резервні номери, за якими громадяни можуть звертатися до поліції у разі порушення роботи лінії 102:
- 066-9-102-102
- 068-9-102-102
- 073-9-102-102
Як тільки лінія запрацює у штатному режимі – про це буде одразу повідомлено. Викликати поліцію громадяни можуть за номерами чергових частин територіальних підрозділів ГУНП в Донецькій області. Міські телефони чергових частин базових відділів поліції Донеччини:
- Центральний відділ поліції: (0629) 52-72-26, (067) 581-82-12
- Краматорський відділ поліції: (06264) 7-02-47
- Слов’янський відділ поліції: (06262) 3-44-07
- Покровський відділ поліції: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095- 696-17-57
- Волноваський відділ поліції: (06244) 4-11-02
- Бахмутський відділ поліції: (0627) 44-59-56
Нагадаємо, правоохоронці встановили, що причиною вибуху на базі відпочинку у Лиманському районі (Донецька область), внаслідок якої постраждало двоє осіб, стала саморобна граната, яку підчас конфлікту кинув місцевий мешканець.