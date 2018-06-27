Полиция Черкасс усилила меры безопасности в центре города

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 24712 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 72381 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102772 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118227 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138548 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144118 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182015 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156952 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130684 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Полиция Черкасс усилила меры безопасности в центре города

Полиция Черкасс усилила меры безопасности в центре города

Киев  •  УНН

 • 9635 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В центре Черкасс полиция усилила меры безопасности в связи с намерениями ветеранов АТО и фермеров заблокировать сессию областного совета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Черкасской области.

"Меры безопасности усилены. Задействовано 174 работника полиции", - уточнили в пресс-службе полиции.

Напомним, неделю под стенами Черкасской облгосадминистрации стоит палаточный городок ветеранов АТО и фермеров, возмущенных действиями местного Госгеокадастра.

Протестующие требуют уволить руководство местного Госгеокадастра, которое, по их словам, превратило ведомство в коррупционную структуру.

Ранее сообщал УНН, что в марте депутаты Черкасского областного совета коллегиально приняли решение об увольнении руководства местного Госгеокадастра и проведения комплексной проверки. С этими просьбами они обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко, Премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Госгеокадастра Александру Колотилину. Но до сих пор никакой реакции не было.

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