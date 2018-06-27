Полиция Черкасс усилила меры безопасности в центре города
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В центре Черкасс полиция усилила меры безопасности в связи с намерениями ветеранов АТО и фермеров заблокировать сессию областного совета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Черкасской области.
"Меры безопасности усилены. Задействовано 174 работника полиции", - уточнили в пресс-службе полиции.
Напомним, неделю под стенами Черкасской облгосадминистрации стоит палаточный городок ветеранов АТО и фермеров, возмущенных действиями местного Госгеокадастра.
Протестующие требуют уволить руководство местного Госгеокадастра, которое, по их словам, превратило ведомство в коррупционную структуру.
Ранее сообщал УНН, что в марте депутаты Черкасского областного совета коллегиально приняли решение об увольнении руководства местного Госгеокадастра и проведения комплексной проверки. С этими просьбами они обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко, Премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Госгеокадастра Александру Колотилину. Но до сих пор никакой реакции не было.