Поліція Черкас посилила заходи безпеки у центрі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У центрі Черкас поліція посилила заходи безпеки у зв'язку із намірами ветеранів АТО та фермерів заблокувати сесію обласної ради. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Черкаській області.
"Заходи безпеки посилено. Задіяно 174 працівника поліції", - уточнили у прес-службі поліції.
Нагадаємо, тиждень під стінами Черкаської облдержадміністрації стоїть наметове містечко ветеранів АТО і фермерів, обурених діями місцевого Держгеокадастру.
Протестувальники вимагають звільнити керівництво місцевого Держгеокадастру, яке, за їх словами, перетворило відомство у корупційну структуру.
Раніше УНН повідомляв, що в березні депутати Черкаської обласної ради колегіально прийняли рішення про звільнення керівництва місцевого Держгеокадастру і проведення комплексної перевірки. З цими проханнями вони звернулися до Генерального прокурора Юрія Луценка, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Держгеокадастру Олександра Колотіліна. Але до цього часу жодної реакції не було.