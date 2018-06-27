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Поліція Черкас посилила заходи безпеки у центрі міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. У центрі Черкас поліція посилила заходи безпеки у зв'язку із намірами ветеранів АТО та фермерів заблокувати сесію обласної ради. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Черкаській області.

"Заходи безпеки посилено. Задіяно 174 працівника поліції", - уточнили у прес-службі поліції.

Нагадаємо, тиждень під стінами Черкаської облдержадміністрації стоїть наметове містечко ветеранів АТО і фермерів, обурених діями місцевого Держгеокадастру.

Протестувальники вимагають звільнити керівництво місцевого Держгеокадастру, яке, за їх словами, перетворило відомство у корупційну структуру.

Раніше УНН повідомляв, що в березні депутати Черкаської обласної ради колегіально прийняли рішення про звільнення керівництва місцевого Держгеокадастру і проведення комплексної перевірки. З цими проханнями вони звернулися до Генерального прокурора Юрія Луценка, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Держгеокадастру Олександра Колотіліна. Але до цього часу жодної реакції не було.

Українські Національні Новини

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