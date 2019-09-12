Полиция Берлина во время преследования застрелила поляка, который убил украинку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Гражданин Польши застрелил знакомую украинку, после чего бежал в Германию и был убит местными полицейскими при задержании, пишет УНН со ссылкой на польское издание Fakty.
Как отмечали СМИ после побега и преследования убийцу украинки застрелила немецкая полиция неподалеку Берлина.
“Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти”, — заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.
Как стало известно ранее, 26-летний Павел Г. застрелил знакомую украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.
После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Неподалеку немецкой столицы дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.
Напоминаем, что украинские и польские полицейские сотрудничали в раскрытии убийства жительницы Львовщины, совершенного в конце августа на территории Польши. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя Председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции, Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, указали в сообщении департамента коммуникации Нацполиции Украины.
Ze wstępnych informacji przekazanych nam przez stronę niemiecką, napastnik podejrzewany o zabójstwo 26-latki w Gorzowie Wlkp., Został śmiertelnie postrzelony przy próbie zatrzymania przez niemieckich policjantów w rejonie Berlina. Informacja o obławie wcześniej trafiła do Niemiec pic.twitter.com/Kqeedw49o9— Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) September 11, 2019