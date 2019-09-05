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У Польщі вбита 26-річна українка: поліція шукає підозрюваного

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українські та польські поліцейські співпрацюють у розкритті вбивства мешканки Львівщини, скоєного наприкінці серпня на території Польщі. Про це йшлося під час зустрічі першого заступника Голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції, В‘ячеслава Аброськіна з представником Міністерства внутрішніх справ Польщі Павлом Добошем, йдеться в повідомленні департаменту комунікації Нацполіції України, передає УНН.

Повідомляється, що 30 серпня цього року у польському місті Сохачев було вбито 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний громадянин України. За інформацією польських колег, після злочину він виїхав на територію України.

Відтак польські правоохоронці звернулися по допомогу до Нацполіції і співпрацюють в питанні затримання зловмисника.

“Наразі наші спільні зусилля спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві. Злочинці повинні знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні — обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських аналогічною”, — наголосив Аброськін.

Він також виразив вдячність польским колегам за допомогу в поверненні тіла співвітчизниці для поховання на батьківщині.

Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що в Анталії, курортному місті Туреччини, було знайдено тіло 42-річної українки.

Українські Національні Новини

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