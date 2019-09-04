У Туреччині вбили 42-річну українку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Анталії, курортному місті Туреччини, сьогодні вночі було знайдено тіло 42-річної українки. Про це пише “Yeni Alanyа”, передає УНН.
Як пише видання, українка вступила у сексуальні стосунки за винагороду у 200 фунтів і була вбита.
Зі слів очевидців, яких цитує видання, пара розпивала алкогольні напої та вела себе зухвало, тож до представників поліції надійшли чисельні скарги і звинувачення у проституції. Коли поліція прибула на місце подій та попросила жінку підвестися, стало зрозуміло, що вона мертва.
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ЗМІ зазначає, що інцидент стався у нижній частині району Муратпаші на пляжі “Анталія Лайф Парк” о 2.00. Підозрюваний у вбивстві чоловік був затриманий.
Як повідомляв УНН, у ПАР вбили туриста з України.