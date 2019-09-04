В Турции убили 42-летнюю украинку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Анталии, курортном городе Турции, сегодня ночью было найдено тело 42-летней украинки. Об этом пишет "Yeni Alanyа", передает УНН.
Как пишет издание, украинка вступила в сексуальные отношения за вознаграждение в 200 фунтов и была убита.
По словам очевидцев, которых цитирует издание, пара распивала алкогольные напитки и вела себя вызывающе, поэтому к представителям полиции поступили многочисленные жалобы и обвинения в проституции. Когда полиция прибыла на место событий и попросила женщину подняться, стало понятно, что она мертва.
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СМИ отмечает, что инцидент произошел в нижней части района Кемер на пляже "Анталия Лайф Парк" в 2.00. Подозреваемый в убийстве мужчина был задержан.
Как сообщал УНН, в ЮАР убили туриста из Украины.