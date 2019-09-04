В Турции убили 42-летнюю украинку

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107569 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119917 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111524 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117691 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123696 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150082 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149881 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192803 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 116825 просмотра

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Актуальное
В Турции убили 42-летнюю украинку

В Турции убили 42-летнюю украинку

Киев  •  УНН

 • 20815 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Анталии, курортном городе Турции, сегодня ночью было найдено тело 42-летней украинки. Об этом пишет "Yeni Alanyа", передает УНН.

Как пишет издание, украинка вступила в сексуальные отношения за вознаграждение в 200 фунтов и была убита.

По словам очевидцев, которых цитирует издание, пара распивала алкогольные напитки и вела себя вызывающе, поэтому к представителям полиции поступили многочисленные жалобы и обвинения в проституции. Когда полиция прибыла на место событий и попросила женщину подняться, стало понятно, что она мертва.

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СМИ отмечает, что инцидент произошел в нижней части района Кемер на пляже "Анталия Лайф Парк" в 2.00. Подозреваемый в убийстве мужчина был задержан.

Как сообщал УНН, в ЮАР убили туриста из Украины.

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