В Польше убита 26-летняя украинка: полиция ищет подозреваемого

Сообщается, что 30 августа этого года в польском городе Сохачев было убито 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.

Поэтому польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

"Сейчас наши совместные усилия направленные на установление места пребывания и задержанию подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной", - отметил Аброськин.

Он также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела соотечественницы для захоронения на родине.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Анталии, курортном городе Турции, было найдено тело 42-летней украинском.