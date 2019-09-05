В Польше убита 26-летняя украинка: полиция ищет подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинские и польские полицейские сотрудничают в раскрытии убийства жительницы Львовской области, совершенного в конце августа на территории Польши. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя Председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции, Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, говорится в сообщении департамента коммуникации Нацполиции Украины, передает УНН.
Сообщается, что 30 августа этого года в польском городе Сохачев было убито 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.
Поэтому польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.
"Сейчас наши совместные усилия направленные на установление места пребывания и задержанию подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной", - отметил Аброськин.
Он также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела соотечественницы для захоронения на родине.
Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Анталии, курортном городе Турции, было найдено тело 42-летней украинском.