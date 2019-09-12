Поліція Берліна під час переслідування застрелила поляка, який вбив українку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Громадянин Польщі застрелив знайому українку, після чого втік до Німеччини та був убитий місцевими поліцейськими під час затримання, пише УНН з посиланням на польське видання Fakty.
Як зазначали ЗМІ після втечі і переслідування вбивцю українки застрелила німецька поліція неподалік Берліна.
“Характер вбивства вказує на те, що воно було скоєно свідомо, спрямовано проти конкретної особи. Свідками трагедії були інші працівники пральні. Поранену працівницю не вдалося врятувати”, — заявив речник поліції Любуського воєводства Марцін Малуди.
Як стало відомо раніше, 26-річний Павел Р. застрелив знайому українку у зв’язку з тим, що вона не хотіла зустрічатися з ним.
Після вбивства зловмисник утік до Німеччини. Неподалік німецької столиці дорогу йому перегородили місцеві поліцейські. Він вийшов з автомобіля і спрямував на них зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження.
Нагадуємо, що українські та польські поліцейські співпрацювали у розкритті вбивства мешканки Львівщини, скоєного наприкінці серпня на території Польщі. Про це йшлося під час зустрічі першого заступника Голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції, В‘ячеслава Аброськіна з представником Міністерства внутрішніх справ Польщі Павлом Добошем, вказали у повідомленні департаменту комунікації Нацполіції України.
Ze wstępnych informacji przekazanych nam przez stronę niemiecką, napastnik podejrzewany o zabójstwo 26-latki w Gorzowie Wlkp., został śmiertelnie postrzelony przy próbie zatrzymania przez niemieckich policjantów w rejonie Berlina. Informacja o obławie wcześniej trafiła do Niemiec pic.twitter.com/Kqeedw49o9— Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) September 11, 2019