Полиция провела 30 обысков у членов "полицейского ОПГ", которое задержали в Запорожье

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 12942 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100765 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102743 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103025 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117392 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103614 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106027 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112768 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117246 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Полиция провела 30 обысков у членов "полицейского ОПГ", которое задержали в Запорожье

Полиция провела 30 обысков у членов "полицейского ОПГ", которое задержали в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 10583 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полиция провела 30 обысков и изъяла вещественные доказательства у задержанного в Запорожье преступной группировки, которая совершала разбойные нападения под прикрытием полицейской формы. Об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН.

"Откуда форма - это объект исследования откуда у них форма, кто в них организатор, кто в них исполнитель, кто наводчики, и куда сбывали награбленное имущество. Вчера мы провели 30 обысков, изъяли вещественные доказательства, которые помогут раскрыть те преступления, о которых известно, и те о которых не известно", - сказал Князев.

В среду, 13 декабря 2017 года, прокуратурой Житомирской области совместно с сотрудниками спецподразделений КОРД Главных управлений Национальной полиции в Запорожской и Житомирской областях, непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области задержаны 7 человек с оружием, боеприпасами, два из которых одеты в форму работников полиции.

Напомним, 13 декабря, в Запорожской области задержали группу лиц, которые в ноябре этого года в Житомирской области совершили вооруженное нападение на автомобиль, в котором двое предпринимателей перевозили ювелирные изделия на сумму 15 млн гривен.

Как сообщал УНН, членов харьковской банды будут судить за похищение и пытки людей.

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