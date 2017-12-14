Полиция провела 30 обысков у членов "полицейского ОПГ", которое задержали в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полиция провела 30 обысков и изъяла вещественные доказательства у задержанного в Запорожье преступной группировки, которая совершала разбойные нападения под прикрытием полицейской формы. Об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН.
"Откуда форма - это объект исследования откуда у них форма, кто в них организатор, кто в них исполнитель, кто наводчики, и куда сбывали награбленное имущество. Вчера мы провели 30 обысков, изъяли вещественные доказательства, которые помогут раскрыть те преступления, о которых известно, и те о которых не известно", - сказал Князев.
В среду, 13 декабря 2017 года, прокуратурой Житомирской области совместно с сотрудниками спецподразделений КОРД Главных управлений Национальной полиции в Запорожской и Житомирской областях, непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области задержаны 7 человек с оружием, боеприпасами, два из которых одеты в форму работников полиции.
Напомним, 13 декабря, в Запорожской области задержали группу лиц, которые в ноябре этого года в Житомирской области совершили вооруженное нападение на автомобиль, в котором двое предпринимателей перевозили ювелирные изделия на сумму 15 млн гривен.
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