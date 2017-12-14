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Поліція провела 30 обшуків у членів "поліцейського ОЗУ", яке затримали на Запоріжжі

Поліція провела 30 обшуків у членів "поліцейського ОЗУ", яке затримали на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 10584 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поліція провела 30 обшуків і вилучила речові докази у затриманого на Запоріжжі злочинного угруповання, яке скоювало розбійні напади під прикриттям поліцейської форми. Про це сьогодні журналістам у Києві повідомив голова Національної поліції Сергій Князев, передає УНН.

“Звідки форма — це є об єкт дослідження звідки у них форма, хто у них організатор, хто у них виконавець, хто наводчики, і куди збували награбована майно. Вчора ми провели 30 обшуків, вилучили речові докази, які допоможуть розкрити ті злочини, про які відомо, і ті про які не відомо”, — сказав Князев.

У середу, 13 грудня 2017 року, прокуратурою Житомирської області спільно із працівниками спецпідрозділів КОРД Головних управлінь Національної поліції в Запорізькій та Житомирській областях, безпосередньо перед вчиненням іншого злочину на території Запорізької області затримано 7 осіб зі зброєю, боєприпасами, два з яких одягнуті у форму працівників поліції.

Нагадаємо, 13 грудня, в Запорізькій області затримали групу осіб, які в листопаді цього року на Житомирщині скоїли збройний напад на авто, в якому двоє підприємців перевозили ювелірні вироби на суму 15 млн гривень.


Як повідомляв УНН, членів харківської банди судитимуть за викрадення і катування людей.

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