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Полицейского задержали за вымогательство 20 тыс. долл. взятки

Полицейского задержали за вымогательство 20 тыс. долл. взятки

Киев  •  УНН

 • 10843 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Днепре начальника отдела управления противодействия наркотикам задержали при получении 10 тысяч долларов США - части средств, в вымогательстве которых его заподозрили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"... задокументировали факт вымогательства средств начальником отдела управления противодействия наркотикам ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - указали в бюро.

По предварительной информации, как указали в ГБР, начальник межрайонного отдела управления противодействия наркотикам ГУНП в Днепропетровской области требовал 20 тысяч долларов от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических веществ.

"Сегодня, 24 мая, после получения первой части средств в сумме 10 тысяч долларов полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - указали в ГБР.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Также следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, сотруднику полиции грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, командир взвода требовал взятку за выдачу удостоверения УБД.

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