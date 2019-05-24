Командир взводу вимагав хабар за видачу посвідчення УБД
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Запорізькій області командир взводу вимагав від матері колишнього підлеглого хабар за видачу посвідчення учасника бойових дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.
“Установлено, що за видачу військовослужбовцю посвідчення учасника бойових дій лейтенант вимагав від матері колишнього підлеглого неправомірну вигоду в сумі 5 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Командира було затримано після передачі хабара.
Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, прокуратура Вінницької області повідомила про підозру та обрала запобіжний захід двом особам, які одержували кошти за здачу іспитів на отримання водійських посвідчень та реєстрацію автомобілів.