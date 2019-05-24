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Командир взвода требовал взятку за выдачу удостоверения УБД

Командир взвода требовал взятку за выдачу удостоверения УБД

Киев  •  УНН

 • 9726 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Запорожской области командир взвода требовал от матери бывшего подчиненного взятку за выдачу удостоверения участника боевых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Установлено, что при выдаче военнослужащему удостоверения участника боевых действий лейтенант требовал от матери бывшего подчиненного неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Командир был задержан после передачи взятки.

Военной прокуратурой Запорожского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении и избрала меру пресечения двум лицам, которые получали деньги за сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений и регистрацию автомобилей.

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