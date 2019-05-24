Командир взвода требовал взятку за выдачу удостоверения УБД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Запорожской области командир взвода требовал от матери бывшего подчиненного взятку за выдачу удостоверения участника боевых действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Установлено, что при выдаче военнослужащему удостоверения участника боевых действий лейтенант требовал от матери бывшего подчиненного неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Командир был задержан после передачи взятки.
Военной прокуратурой Запорожского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Напомним, прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении и избрала меру пресечения двум лицам, которые получали деньги за сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений и регистрацию автомобилей.