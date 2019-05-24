Поліцейського затримали за вимагання 20 тис. дол. хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Дніпрі начальника відділу управління протидії наркотикам затримали під час отримання 10 тисяч доларів США - частини коштів, у вимаганні яких його запідозрили. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.
"... задокументували факт вимагання коштів начальником відділу управління протидії наркотикам ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області", - вказали у бюро.
За попередньою інформацією, як вказали у ДБР, начальник міжрайонного відділу управління протидії наркотикам ГУНП в Дніпропетровській області вимагав 20 тисяч доларів від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності за незаконний збут наркотичних речовин.
"Сьогодні, 24 травня, після одержання першої частини коштів у сумі 10 тисяч доларів поліцейського затримали у порядку ст. 208 КПК України", - вказали у ДБР.
Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини, працівнику поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, командир взводу вимагав хабар за видачу посвідчення УБД.