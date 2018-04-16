Полицейского, который выстрелил в своего коллегу в Винницкой области, отстранили от службы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Полицейский, который нарушил инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием и выстрелил своему коллеге в живот в школе в Винницкой области, отстранили от службы. Об этом УНН сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области, передает УНН.
"Его отстранили на период расследования", - подтвердили в полиции.
Пострадавшего полицейского прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
"Насколько серьезным было ранение, установит по окончании лечения судебно-медицинская экспертиза. Ждем заключение врачей", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 апреля в общеобразовательной школе в Немировском районе Винницкой области во время показа приемов рукопашного боя вследствие нарушения полицейским роты полиции особого назначения инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием его коллега - инспектор роты полиции особого назначения - получил огнестрельное ранение в брюшную полость.
По данному факту следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
Как сообщал УНН, на улице Обуховской Святошинского района в Киеве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба.