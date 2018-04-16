Поліцейського, який вистрілив у свого колегу на Вінниччині, відсторонили від служби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Поліцейський, який порушив інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю та вистрілив своєму колезі в живіт у школі у Вінницькій області, відсторонили від служби. Про це УНН повідомили у ГУ Нацполіції у Вінницькій області, передає УНН.
"Його відсторонили на період розслідування", - підтвердили в поліції.
Потерпілого поліцейського прооперували, його життю нічого не загрожує.
"Наскільки серйозним було поранення, встановить по закінченню лікування судово-медична експертиза. Чекаємо на заключення лікарів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 квітня у загальноосвітній школі в Немирівському районі Вінницької області під час показу прийомів рукопашного бою внаслідок порушення поліцейським роти поліції особливого призначення інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю його колега – інспектор роти поліції особливого призначення – отримав вогнепальне поранення в черевну порожнину.
За цим фактом слідчий відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
Як повідомляв УНН, на вулиці Обухівській Святошинського району у Києві між чоловіками виник конфлікт, під час якого сталася стрілянина.