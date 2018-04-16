Поліцейського, який вистрілив у свого колегу на Вінниччині, відсторонили від служби

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Поліцейський, який порушив інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю та вистрілив своєму колезі в живіт у школі у Вінницькій області, відсторонили від служби. Про це УНН повідомили у ГУ Нацполіції у Вінницькій області, передає УНН.