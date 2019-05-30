Полицейский автобус с заключенными перевернулся в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Семь полицейских и шесть заключенных получили ранения после того, как бронированный полицейский автобус перевернулся на шоссе в южной Греции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ekathimerini.
Все 13 раненных были доставлены в больницу, где им оказали помощь. У них были легкие травмы.
Полицейский автобус перевозил заключенных из Коринфа в тюрьму в Триполисе.
Сразу не было понятно, что послужило причиной аварии.
Напомним, в Италии перевернулся автобус с туристами.