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Поліцейський автобус з ув'язненими перекинувся в Греції

Поліцейський автобус з ув'язненими перекинувся в Греції

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Сім поліцейських і шість ув'язнених отримали поранення після того, як броньований поліцейський автобус перекинувся на шосе у південній Греції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ekathimerini.

Всі 13 поранених були доставлені в лікарню, де їм надали допомогу. У них були легкі травми.

Поліцейський автобус перевозив ув'язнених з Коринфа в тюрму у Триполі.

Відразу не було зрозуміло, що стало причиною аварії.

Нагадаємо, в Італії перекинувся автобус з туристами.

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