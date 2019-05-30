Поліцейський автобус з ув'язненими перекинувся в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сім поліцейських і шість ув'язнених отримали поранення після того, як броньований поліцейський автобус перекинувся на шосе у південній Греції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ekathimerini.
Всі 13 поранених були доставлені в лікарню, де їм надали допомогу. У них були легкі травми.
Поліцейський автобус перевозив ув'язнених з Коринфа в тюрму у Триполі.
Відразу не було зрозуміло, що стало причиною аварії.
Нагадаємо, в Італії перекинувся автобус з туристами.