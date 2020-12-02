Полицейским, которые избили двух ветеранов АТО, сообщили о подозрении

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Объявлено подозрение полицейским, которые избили мужчин в центре Львова. Об этом сообщили 2 декабря Гал-инфо в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, передает УНН.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщено о подозрении трем работникам Национальной полиции (ч.2 ст.296 УК Украины).

Установлено, что 16 ноября этого года трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19-20 лет навеселе в нерабочее время на проспекте Свободы, грубо нарушая общественный порядок, при внезапном конфликте причинили телесные повреждения двум 36-летним мужчинам.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры предосторожности.

Досудебное расследование, которое осуществляют следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

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