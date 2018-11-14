Полицейские смогут получить квартиры в льготный лизинг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правительство одобрило систему льготного финансового лизинга на приобретение жилья для полицейских и спасателей, сообщает корреспондент УНН.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, система льготного финансового лизинга будет выглядеть так: за счет государства будут 100% “компенсироваться расходы по обслуживанию договора лизинга”, и часть лизинговых платежей, а именно — до 40%.
“Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи... Например, с выслугой от 5 до 10 лет ежемесячный платеж (за приобретенную квартиру — ред.) уменьшается на 10%, от 10-15 лет — на 20%, от 15 лет — на 30%”, — сообщил Аваков.
Он добавил, что при наличии детей в семье полицейского или спасателя платеж уменьшается “еще на 5% за каждого ребенка”.
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Министр сообщил, что право на участие в программе льготного финансового лизинга имеет полицейский и спасатель, независимо от должности, звания и других особых заслуг, а также имеющий не менее 2 лет выслуги, кроме участников боевых действий — “они имеют преференцию”.
“Не менее 5 лет до выхода на пенсию, сотрудник должен находиться на квартирном учете, и срок лизинга — не более 20 лет. Есть опция досрочного погашения... Для получения собственного жилья необходимо сделать только четыре шага — подать заявление на жилье, заключить договор на льготных условиях и получить в пользование квартиру, предоставить по месту работы документы для компенсации, и полицейский или спасатель платит от 60% жилья — работодатель платит 40%. Сумма ежемесячной выплаты не будет превышать более 25% зарплаты”, - добавил Аваков.
Как сообщал УНН, 25 октября Кабмин определил, какую компенсацию получат полицейские за аренду жилья.