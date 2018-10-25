Кабмін визначив, яку компенсацію матимуть поліцейські за оренду житла
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України визначив розмір компенсації співробітникам поліції за оренду житла. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС у Facebook, передає УНН.
Згідно з постановою, як розповіли у прес-службі, грошова компенсація за оренду житла буде виплачуватися щомісяця (в поточному місяці за попередній) в розмірі фактичних витрат.
Проте, ця компенсація буде виплачуватися не більше:
-
- двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Києві;
-
- півтора прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;
-
- одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в інших населених пунктах.
-
Крім того, додали у МВС, компенсація збільшується в 1,5 рази при наявності у поліцейського трьох і більше членів сім'ї.
Нагадаємо, у березні 2018 року Президент підписав внесені зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що передбачає отримання грошової компенсації за оренду житла.