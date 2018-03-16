Військовослужбовці зможуть отримати грошову компенсацію за оренду житла

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Петро Порошенко під час зустрічі з особовим складом штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей підписав Закон зміни до Закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає УНН.

“Його норми передбачають усунення соціальної несправедливості, яка існує в частині надання військовослужбовцям права на отримання грошової компенсації за найм жилого приміщення. Раніше така компенсація була передбачена лише для військовослужбовців офіцерського складу та курсантів. Сьогодні її зможуть отримувати і військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом, — у місцях розгортання, де відсутній житловий фонд”, — розповів глава держави.

Крім того, Президент підписав Закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні.

За його словами, Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський та Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз неодноразово зверталися щодо прискорення прийняття зазначеного законопроекту. Документом, зокрема, передбачається відновлення механізму забезпечення іпотечних договорів об’єктами нерухомого майна.

“Реалізація зазначеного закону сприятиме розвитку підприємницької діяльності на підконтрольній нам частині території Донецької та Луганської областей”, — зауважив Президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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