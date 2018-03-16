Военнослужащие смогут получить денежную компенсацию за аренду жилья

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Петр Порошенко во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей подписал Закон изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Его нормы предусматривают устранение социальной несправедливости, которая существует в части предоставления военнослужащим права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения. Ранее такая компенсация была предусмотрена только для военнослужащих офицерского состава и курсантов. Сегодня ее смогут получать и военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту, - в местах развертывания, где отсутствует жилой фонд", - рассказал глава государства.

Кроме того, Президент подписал Закон, который снимает внедрены ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, подконтрольной Украины.

По его словам, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский и председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз неоднократно обращались по ускорению принятия указанного законопроекта. Документом, в частности, предусматривается восстановление механизма обеспечения ипотечных договоров объектами недвижимого имущества.

"Реализация указанного закона будет способствовать развитию предпринимательской деятельности на подконтрольной нам части территории Донецкой и Луганской областей", - отметил Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев.

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