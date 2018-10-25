Кабмин определил, какую компенсацию получат полицейские за аренду жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Кабинет министров Украины определил размер компенсации сотрудникам полиции за аренду жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Facebook, передает УНН.
Согласно постановлению, как рассказали в пресс-службе, денежная компенсация за аренду жилья будет выплачиваться ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) в размере фактических затрат.
Однако, эта компенсация будет выплачиваться не более:
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- двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в Киеве;
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- полтора прожиточных минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в Симферополе, Севастополе и областных центрах;
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- одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в других населенных пунктах.
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Кроме того, добавили в МВД, компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.
Напомним, в марте 2018 года Президент подписал внесенные изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", что предполагает получение денежной компенсации за аренду жилья.