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Поліцейські зможуть отримати квартири у пільговий лізинг

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Уряд схвалив систему пільгового фінансового лізингу на придбання житла для поліцейських та рятувальників, повідомляє кореспондент УНН.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, система пільгового фінансового лізингу виглядатиме так: за рахунок держави будуть 100% “компенсуватись витрати по обслуговуванню договору лізингу”, та частина лізингових платежів, а саме — до 40%.

“Сума компенсації буде залежить від стажу роботи та складу родини... Наприклад, маючи вислугу від 5 до 10 років, щомісячний платіж (за придбану квартиру — ред.) зменшується на 10%, від 10-15 років — на 20%, від 15 років — на 30%”, — повідомив А.Аваков.

Він додав, що за наявності дітей у родині правоохоронця чи рятувальника, платіж зменшується “ще на 5% за кожну дитину”.

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Міністр повідомив, що право на участі у програмі пільгового фінансового лізингу має поліцейський і рятувальник, незалежно від посади, звання та інших особливих заслуг, а також який має не менше 2 років вислуги, окрім учасників бойових дій — “вони мають преференцію”.

“Не менше 5 років до виходу на пенсію, співробітник має перебувати на квартирному обліку, і строк лізингу — не більше 20 років. Є опція дострокового погашення... Для отримання власного житла необхідно зробити лише чотири кроки — подати заяву на житло, укласти договір на пільгових умовах та отримати у користування квартиру, надати за місцем роботи документи для компенсації, та поліцейський або рятувальник сплачує від 60% житла — роботодавець сплачує 40%. Сума щомісячної виплати не буде перевищувати більше 25% зарплати”, — додав Аваков.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня Кабмін визначив, яку компенсацію матимуть поліцейські за оренду житла.

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