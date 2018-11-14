Поліцейські зможуть отримати квартири у пільговий лізинг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Уряд схвалив систему пільгового фінансового лізингу на придбання житла для поліцейських та рятувальників, повідомляє кореспондент УНН.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, система пільгового фінансового лізингу виглядатиме так: за рахунок держави будуть 100% “компенсуватись витрати по обслуговуванню договору лізингу”, та частина лізингових платежів, а саме — до 40%.
“Сума компенсації буде залежить від стажу роботи та складу родини... Наприклад, маючи вислугу від 5 до 10 років, щомісячний платіж (за придбану квартиру — ред.) зменшується на 10%, від 10-15 років — на 20%, від 15 років — на 30%”, — повідомив А.Аваков.
Він додав, що за наявності дітей у родині правоохоронця чи рятувальника, платіж зменшується “ще на 5% за кожну дитину”.
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Міністр повідомив, що право на участі у програмі пільгового фінансового лізингу має поліцейський і рятувальник, незалежно від посади, звання та інших особливих заслуг, а також який має не менше 2 років вислуги, окрім учасників бойових дій — “вони мають преференцію”.
“Не менше 5 років до виходу на пенсію, співробітник має перебувати на квартирному обліку, і строк лізингу — не більше 20 років. Є опція дострокового погашення... Для отримання власного житла необхідно зробити лише чотири кроки — подати заяву на житло, укласти договір на пільгових умовах та отримати у користування квартиру, надати за місцем роботи документи для компенсації, та поліцейський або рятувальник сплачує від 60% житла — роботодавець сплачує 40%. Сума щомісячної виплати не буде перевищувати більше 25% зарплати”, — додав Аваков.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня Кабмін визначив, яку компенсацію матимуть поліцейські за оренду житла.