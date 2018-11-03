У МВС розповіли, як підвищать зарплати поліцейським і рятувальникам

За його словами, з початку 2019 року будуть введені в дію нові механізми соціального забезпечення.

"Рішенням КМУ ми підвищили заробітню плату для поліцейського та рятувальника на 30%. З 1 січня мінімальна зарплата для працівника ДСНС становитиме 9 тисяч гривень, для поліцейського – 9,2 тисяч", - зазначив міністр внутрішніх справ.

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Він повідомив, що з 1 січня також вводиться в дію механізм компенсації за винайм житла.

"Якщо ви орендуєте житло в районному центрі та не маєте власної квартири, держава, окрім зарплати, компенсує вам за винайм житла... При наявності у вас родини та дітей компенсація збільшуватиметься", - додав глава МВС.

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В районному центрі компенсація за винайм становитиме від 1,9 тисяч до 2,9 тис. В обласному центрі - від 2,9 тисяч до 4,3 тисяч.

"З наступного року ми також вводимо безпрецедентний механізм фінансового лізінгу. Що мається на увазі? Починаючи з другого року служби молодий патрульний поліцейський має право заключити договір іпотеки на двадцять років. В межах цього договору всі проценти по ньому сплачуватиме держава. В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років – 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини - держава одразу спише 5% від суми. Народите другу – ще 5% спишемо", - повідомив А.Аваков.

Він запевнив, що механізм державного лізінгу працюватиме й для тих, хто вже давно перебуває на службі.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня Кабмін визначив, яку компенсацію матимуть поліцейські за оренду житла.

Нагадаємо, у жовтні міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що для підвищення зарплат вчителям до 11 тисяч гривень в бюджеті не вистачає понад 100 мільярдів гривень. Наразі середня заплата вчителя становить 7400 грн, однак молоді вчителі починають працювати в школах із оплатою 4500 грн.