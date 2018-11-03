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У МВС розповіли, як підвищать зарплати поліцейським і рятувальникам

У МВС розповіли, як підвищать зарплати поліцейським і рятувальникам

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Поліцейським та рятувальникам пообіцяли з початку 2019 року посилення соціального захисту, зокрема підвищення заробітної плати, компенсацію за винайм квартир та систему фінансового лізингу на придбання власного житла. Про це повідомив міністр внутрішніх справ під час робочої поїздки на Буковину, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

За його словами, з початку 2019 року будуть введені в дію нові механізми соціального забезпечення.

"Рішенням КМУ ми підвищили заробітню плату для поліцейського та рятувальника на 30%. З 1 січня мінімальна зарплата для працівника ДСНС становитиме 9 тисяч гривень, для поліцейського – 9,2 тисяч", - зазначив міністр внутрішніх справ.

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Він повідомив, що з 1 січня також вводиться в дію механізм компенсації за винайм житла.

"Якщо ви орендуєте житло в районному центрі та не маєте власної квартири, держава, окрім зарплати, компенсує вам за винайм житла... При наявності у вас родини та дітей компенсація збільшуватиметься", - додав глава МВС.

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В районному центрі компенсація за винайм становитиме від 1,9 тисяч до 2,9 тис. В обласному центрі - від 2,9 тисяч до 4,3 тисяч.

"З наступного року ми також вводимо безпрецедентний механізм фінансового лізінгу. Що мається на увазі? Починаючи з другого року служби молодий патрульний поліцейський має право заключити договір іпотеки на двадцять років. В межах цього договору всі проценти по ньому сплачуватиме держава. В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років – 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини - держава одразу спише 5% від суми. Народите другу – ще 5% спишемо", - повідомив А.Аваков.

Він запевнив, що механізм державного лізінгу працюватиме й для тих, хто вже давно перебуває на службі.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня Кабмін визначив, яку компенсацію матимуть поліцейські за оренду житла.

Нагадаємо, у жовтні міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що для підвищення зарплат вчителям до 11 тисяч гривень в бюджеті не вистачає понад 100 мільярдів гривень. Наразі середня заплата вчителя становить 7400 грн, однак молоді вчителі починають працювати в школах із оплатою 4500 грн.

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