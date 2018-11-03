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В МВД рассказали, как повысят зарплаты полицейским и спасателям

В МВД рассказали, как повысят зарплаты полицейским и спасателям

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Полицейским и спасателям пообещали с начала 2019 года усиление социальной защиты, в частности повышение заработной платы, компенсации за наем квартир и систему финансового лизинга на приобретение собственного жилья. Об этом сообщил министр внутренних дел во время рабочей поездки на Буковину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, с начала 2019 года будут введены в действие новые механизмы социального обеспечения.

"Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С 1 января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит 9 тыс. гривен, для полицейского - 9,2 тыс.", - отметил министр внутренних дел.

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Он сообщил, что с 1 января также вводится в действие механизм компенсации за наем жилья.

"Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство, кроме зарплаты, компенсирует вам за наем жилья... При наличии у вас семьи и детей компенсация будет увеличиваться", - добавил глава МВД.

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В районном центре компенсация за наем составит от 1,9 до 2,9 тыс. В областном центре - от 2,9 до 4,3 тыс.

"Со следующего года мы также вводим беспрецедентный механизм финансового лизинга. Что имеется в виду? Начиная со второго года службы молодой патрульный полицейский имеет право заключить договор ипотеки на двадцать лет. В рамках этого договора все проценты по нему платить государство. В промежутке с двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет - 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка - государство сразу спишет 5% от суммы . родит второго - еще 5% спишем", - сообщил А.Аваков.

Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.

Как сообщал УНН, 25 октября Кабмин определил, какую компенсацию получат полицейские за аренду жилья.

Напомним, в октябре министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что для повышения зарплат учителям до 11 000 гривен в бюджете не хватает более 100 млрд гривен. Сейчас средняя заплата учителя составляет 7400 грн, однако молодые учителя начинают работать в школах с оплатой 4500 грн.

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