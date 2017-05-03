Полицейские задержали киевлянина, который убил человека во время незаконной охоты

Утром в полицию поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставлено тело 39-летнего жителя Золотоноши с огнестрельным ранением, от которых последний скончался. Пострадавшего в больницу привез человек на собственном авто, и передав тело погибшего врачам исчез, только объяснил, что нашел потерпевшего еще живым на обочине дороги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена ​​личность указанного мужчины, и автомобиль на котором он передвигался. Им оказался 42-летний житель Киева. Мужчину долго искать не пришлось, через полтора часа он пришел в полицию и признался в содеянном. Рассказал, что приехал в Черкасскую область на незаконную охоту. У реки в одном из сел Золотоношского района, через тепловизор увидел движущуюся мишень. Совершил два выстрела. Когда подъехал, увидел, что попал в человека. Положил пострадавшего в салом машины и отвез в больницу. От полученных травм пострадавший скончался.

Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, дело о умышленное убийство майора Ровенского следственного изолятора, направлено в суд. По версии следствия, преступление было совершено по заданию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.